НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 28% до $735 млн 16−20 октября — Finance.ua

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 28% до $735 млн 16−20 октября Сегодня 11:34 — Валюта

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 октября на 28% по сравнению с предыдущей неделей до 735,33 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,14 млн долларов, в то время как продал 735,48 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года НБУ купил на межбанке 208,42 млн долларов и продал 21 936,95 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал с начала года.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Справка Finance.ua:

В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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