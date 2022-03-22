НБУ утвердил дополнительные меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему Украины — Finance.ua

Расширен перечень временных особенностей применения отдельных нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков, в частности:
Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30.06.2016 № 351 (с изменениями);
Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2018 года № 64 (с изменениями);
Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 95 (с изменениями);
Положения об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 97 (с изменениями).
Также предусмотрено неприменение к банкам мер воздействия за нарушение порядка формирования и хранения обязательных резервов, установленного Положением о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине, возникших во время действия военного положения и вызванных негативным влиянием российского военной агрессии.