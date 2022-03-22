НБУ утвердил дополнительные меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ утвердил дополнительные меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему Украины

Сегодня 12:29Казна и Политика
154
Национальный банк продолжает принимать меры по поддержанию стабильности банковской системы путем минимизации негативного влияния последствий российской военной агрессии против Украины.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Расширен перечень временных особенностей применения отдельных нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков, в частности:
  • Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30.06.2016 № 351 (с изменениями);
  • Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2018 года № 64 (с изменениями);
  • Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 95 (с изменениями);
  • Положения об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 97 (с изменениями).
Также предусмотрено неприменение к банкам мер воздействия за нарушение порядка формирования и хранения обязательных резервов, установленного Положением о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине, возникших во время действия военного положения и вызванных негативным влиянием российского военной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.