НБУ утвердил дополнительные меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему Украины — Finance.ua

НБУ утвердил дополнительные меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему Украины

Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Национальный банк продолжает принимать меры по поддержанию стабильности банковской системы путем минимизации негативного влияния последствий российской военной агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Расширен перечень временных особенностей применения отдельных нормативно-правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность банков, в частности:

Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30.06.2016 № 351 (с изменениями);

Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2018 года № 64 (с изменениями);

Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 95 (с изменениями);

Положения об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 № 97 (с изменениями).

Также предусмотрено неприменение к банкам мер воздействия за нарушение порядка формирования и хранения обязательных резервов, установленного Положением о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине, возникших во время действия военного положения и вызванных негативным влиянием российского военной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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