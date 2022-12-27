НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков — Finance.ua

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НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков

Казна и Политика
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НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков
НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков
Нацбанк в период действия военного положения уточнил процедуру аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, на период действия военного положения регулятор уточнил:
  • процедуру аннулирования лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • перечень признаков, свидетельствующих о предоставлении поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности.
«Это сделано с целью усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов небанковских финансовых учреждений, а также юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги», — отметили в Нацбанке.

Относительно аннулирования лицензии

Решение об аннулировании лицензии может быть принято при наличии, в частности, одного из следующих оснований:
  • невыполнение поставщиком финансовых услуг распоряжения, решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий;
  • повторного нарушения поставщиком финансовых услуг лицензионных условий;
  • выявления факта (фактов) предоставления поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности;
  • отказа поставщика финансовых услуг в проведении проверки Национальным банком;
  • несоответствия структуры собственности поставщика финансовых услуг или владельцев существенного участия в нем требованиям законодательства Украины;
  • применения Национальным банком два и более раза в течение года мер воздействия за нарушение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и других.
Отдельно уточнены порядок и условия аннулирования лицензии в период действия военного положения.
Так, руководители предоставлятелей финансовых услуг будут приглашаться для участия в заседании Правления Национального банка или Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассматривается вопрос об аннулировании лицензии.

Относительно перечня признаков, свидетельствующих о ведении рисковой деятельности

Национальный банк уточнил перечень признаков, наличие которых является основанием для вывода о предоставлении финансовых услуг рисковой деятельности.
В частности, такие признаки уточнены для:
  • всех небанковских финансовых учреждений и юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги;
  • кредитных союзов;
  • страховщиков;
  • финансовых компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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