НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков — Finance.ua

НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков Сегодня 10:14 — Казна и Политика

НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков

Нацбанк в период действия военного положения уточнил процедуру аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, на период действия военного положения регулятор уточнил:

процедуру аннулирования лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;

перечень признаков, свидетельствующих о предоставлении поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности.

«Это сделано с целью усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов небанковских финансовых учреждений, а также юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги», — отметили в Нацбанке.

Относительно аннулирования лицензии

Решение об аннулировании лицензии может быть принято при наличии, в частности, одного из следующих оснований:

невыполнение поставщиком финансовых услуг распоряжения, решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий;

повторного нарушения поставщиком финансовых услуг лицензионных условий;

выявления факта (фактов) предоставления поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности;

отказа поставщика финансовых услуг в проведении проверки Национальным банком;

несоответствия структуры собственности поставщика финансовых услуг или владельцев существенного участия в нем требованиям законодательства Украины;

применения Национальным банком два и более раза в течение года мер воздействия за нарушение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и других.

Отдельно уточнены порядок и условия аннулирования лицензии в период действия военного положения.

Так, руководители предоставлятелей финансовых услуг будут приглашаться для участия в заседании Правления Национального банка или Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассматривается вопрос об аннулировании лицензии.

Относительно перечня признаков, свидетельствующих о ведении рисковой деятельности

Национальный банк уточнил перечень признаков, наличие которых является основанием для вывода о предоставлении финансовых услуг рисковой деятельности.

В частности, такие признаки уточнены для:

всех небанковских финансовых учреждений и юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги;

кредитных союзов;

страховщиков;

финансовых компаний.

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