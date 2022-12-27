НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков — Finance.ua

НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков
Нацбанк в период действия военного положения уточнил процедуру аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, на период действия военного положения регулятор уточнил:
- процедуру аннулирования лицензии на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- перечень признаков, свидетельствующих о предоставлении поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности.
«Это сделано с целью усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов небанковских финансовых учреждений, а также юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги», — отметили в Нацбанке.
Относительно аннулирования лицензии
Решение об аннулировании лицензии может быть принято при наличии, в частности, одного из следующих оснований:
- невыполнение поставщиком финансовых услуг распоряжения, решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий;
- повторного нарушения поставщиком финансовых услуг лицензионных условий;
- выявления факта (фактов) предоставления поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности;
- отказа поставщика финансовых услуг в проведении проверки Национальным банком;
- несоответствия структуры собственности поставщика финансовых услуг или владельцев существенного участия в нем требованиям законодательства Украины;
- применения Национальным банком два и более раза в течение года мер воздействия за нарушение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и других.
Отдельно уточнены порядок и условия аннулирования лицензии в период действия военного положения.
Так, руководители предоставлятелей финансовых услуг будут приглашаться для участия в заседании Правления Национального банка или Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассматривается вопрос об аннулировании лицензии.
Относительно перечня признаков, свидетельствующих о ведении рисковой деятельности
Национальный банк уточнил перечень признаков, наличие которых является основанием для вывода о предоставлении финансовых услуг рисковой деятельности.
В частности, такие признаки уточнены для:
- всех небанковских финансовых учреждений и юридических лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги;
- кредитных союзов;
- страховщиков;
- финансовых компаний.
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