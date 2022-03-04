НБУ: установление цен в иностранной валюте - незаконно — Finance.ua

НБУ: установление цен в иностранной валюте - незаконно

Сегодня 08:34 — Казна и Политика

Национальный банк Украины осуждает решения бизнеса и людей, которые в столь сложной ситуации для граждан Украины устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной, в частности, в долларах США или евро.

Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

Так, Национальному банку стало известно о случаях установления в Украине цен на аренду жилья в евро.

«Подчеркиваем! Гривна как национальная валюта — единственное законное платежное средство на территории Украины. Она должна приниматься всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины и по всем видам платежей в соответствии со статьей 35 Закона Украины „О Национальном банке Украины“. Соответственно, установление цен в Украине в иностранной валюте — незаконно», — сказано в сообщении

Такие действия не только аморальны в условиях войны, но и являются прямым нарушением законодательства Украины.

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