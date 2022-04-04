НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля — Finance.ua

НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля

Сегодня 18:00 — Валюта

Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 5 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

1 фунт стерлінгів 38,3195 1 долар США 29,2549 1 швейцарський франк 31,5332 10 єн 2,3828 10 російських рублів 3,4775 1 євро 32,1760

Ранее сообщалось, что Национальный банк в период с 28 марта по 1 апреля купил 21,5 млн долларов и 5 млн евро и продал 303,58 млн долларов и 304,8 млн евро на межбанковском валютном рынке.

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