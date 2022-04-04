НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля — Finance.ua

НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля
Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 5 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
|1 фунт стерлінгів
|38,3195
|1 долар США
|29,2549
|1 швейцарський франк
|31,5332
|10 єн
|2,3828
|10 російських рублів
|3,4775
|1 євро
|32,1760
Ранее сообщалось, что Национальный банк в период с 28 марта по 1 апреля купил 21,5 млн долларов и 5 млн евро и продал 303,58 млн долларов и 304,8 млн евро на межбанковском валютном рынке.
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