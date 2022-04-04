НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля — Finance.ua
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НБУ установил официальный курс гривны на 5 апреля

Сегодня 18:00Валюта
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Национальный банк сохранил официальный курс гривны, который он устанавливает на 5 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
1 фунт стерлінгів 38,3195
1 долар США 29,2549
1 швейцарський франк 31,5332
10 єн 2,3828
10 російських рублів 3,4775
1 євро 32,1760
Ранее сообщалось, что Национальный банк в период с 28 марта по 1 апреля купил 21,5 млн долларов и 5 млн евро и продал 303,58 млн долларов и 304,8 млн евро на межбанковском валютном рынке.
По материалам: Українські Новини
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