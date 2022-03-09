НБУ урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности — Finance.ua

НБУ урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности

Сегодня 14:08 — Казна и Политика

Национальный банк урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности. Это расширит возможность обеспечения стабильного функционирования банковской системы Украины в период действия военного положения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Банки получили возможность предоставлять банковские услуги, а также осуществлять процессинг по операциям с применением электронных платежных средств, в частности, платежных карт, используя облачные сервисы, предоставляемые с использованием оборудования, размещенного на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.

Эта норма будет действовать на период военного положения и в течение двух лет после его отмены.

Также банки получили право при обработке банковских операций и персональных данных клиентов с применением облачных сервисов использовать как отечественные средства криптографической защиты информации, так и отвечающие требованиям законодательства государства, на территории которого расположено оборудование для предоставления облачных сервисов.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 08 марта 2022 г. № 42 «Об использовании банками облачных услуг в условиях военного положения в Украине», которое вступает в силу с 09 марта 2022 года.

НБУ также принимает меры и для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему.

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