НБУ упростил покупку военных облигаций — Finance.ua

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НБУ упростил покупку военных облигаций

Сегодня 16:32Фондовый рынок
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НБУ упростил покупку военных облигацийНБУ упростил покупку военных облигаций
Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств. Это касается проведения банками финансовых операций для военных облигаций.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в НБУ, все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона.
Напомним, что ранее Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, а также операций по зачислению средств благотворительной помощи.
По материалам: РБК-Україна
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