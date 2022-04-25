НБУ упростил доступ нерезидентов к военным гособлигациям Украины — Finance.ua
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НБУ упростил доступ нерезидентов к военным гособлигациям Украины

Сегодня 09:31Фондовый рынок
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НБУ упростил доступ нерезидентов к военным гособлигациям УкраиныНБУ упростил доступ нерезидентов к военным гособлигациям Украины
Национальный банк Украины сообщил об упрощении доступа нерезидентов к государственным ценным бумагам Украины, в частности военным облигациям.
Регулятор ввел новые модели учета ценных бумаг нерезидентов и расширил возможности применения «линка» с международным депозитарием, говорится в сообщении на его сайте.
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«Соответствующие изменения позволят упростить доступ нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа, в частности к военным ОВГЗ, и будут способствовать созданию новых услуг по продаже государственных ценных бумаг», — говорится в сообщении.
НБУ урегулировал:
  • возможности открытия в системе депозитарного учета депозитария НБУ агрегированных счетов для учета ценных бумаг, права на которые принадлежат нерезидентам. Это сделано с целью упрощения автоматизации процессов открытия счетов в ценных бумагах и обслуживания операций нерезидентов по ОВГЗ;
  • порядок учета прав на ценные бумаги, принадлежащие инвестиционным фирмам и их клиентам;
  • условия прекращения ведения учета и обслуживания обращения облигаций местных займов в системе депозитарного учета депозитария НБУ.
Кроме того, депозитарий НБУ добавил возможность обслуживания нескольких однотипных агрегированных счетов в ценных бумагах одного депозитарного учреждения. Это позволит оптимизировать процессы купли-продажи ОВГЗ инвестиционными фирмами и их клиентами, а также будет способствовать привлечению компаний FinTech на этот рынок.
Депозитарий НБУ также активно сотрудничает с международным депозитарием Clearstream Banking SA для увеличения услуг, доступных через «линк» между депозитариями. В частности, отменены ограничения для резидентов Украины на проведение операций по ОВГЗ в системе Clearstream. Это позволит расширить круг участников вторичного рынка государственных ценных бумаг Украины среди нерезидентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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