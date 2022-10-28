НБУ спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты — Finance.ua

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НБУ спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты

Личные финансы
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НБУ спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты
НБУ спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты
Война обуславливает уменьшение доходов населения. В 2023 году реальные зарплаты будут расти, учитывая повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка (октябрь 2022 года).
По прогнозу НБУ, номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) — на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных — на 4,6%.
График: НБУ
График: НБУ
Как отмечается в отчете, количество соискателей работы значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низкая. Это заставляет соискателей соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.
График: НБУ
График: НБУ
В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплату имеющимся работникам. В результате идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении, говорится в документе.
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Хотя потеря трудовых доходов частично компенсируется социальными пособиями правительства Украины и международных организаций, а также выплатами военным, благосостояние домохозяйств существенно ухудшилось, что ограничивает потребительский спрос, добавили в НБУ.
«По-прежнему мы оцениваем, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% в первую очередь за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть», — говорится в отчете.

Кредит до зарплаты

По прогнозу НБУ, в дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах.
«Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции», — отметили в НБУ.
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В следующем году, согласно проекту государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержан и будет соответствовать росту прожиточного минимума. В дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета, прогнозируют НБУ.
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По материалам:
РБК-Україна
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