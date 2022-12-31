НБУ создал Реестр пунктов обмена валюты — Finance.ua

НБУ создал Реестр пунктов обмена валюты
Нацбанк урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Необходимость введения Реестра обусловлена введением в действие с 1 января 2023 года Закона Украины „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме“», — говорится в сообщении.
Закон определяет особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.
«Итак, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль», — добавили в Нацбанке.
Реестр будет содержать информацию о структурных и обособленных подразделениях банков, небанковских финансовых учреждений, операторах почтовой связи, которым предоставлено право заниматься обменом валют.
Обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в Реестр при использовании наружной рекламы, табличек, вывесок или других средств для рекламирования деятельности по обмену валют как вне, так и непосредственно в помещениях, в которых они расположены.
Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи будут уведомлять Национальный банк о:
- начале работы;
- прекращении деятельности;
- изменении в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.
Эти данные будут вноситься в Реестр и будут актуализироваться в случае необходимости.
Национальный банк Украины будет ежемесячно до 10 числа (включительно) размещать информацию из Реестра по состоянию на 1 число текущего месяца на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.
Постановление вступает в силу 1 января 2023 года.
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