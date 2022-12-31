НБУ создал Реестр пунктов обмена валюты — Finance.ua

НБУ создал Реестр пунктов обмена валюты Сегодня 10:10 — Валюта

НБУ создал Реестр пунктов обмена валюты

Нацбанк урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Необходимость введения Реестра обусловлена введением в действие с 1 января 2023 года Закона Украины „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме“», — говорится в сообщении.

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Закон определяет особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.

«Итак, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль», — добавили в Нацбанке.

Реестр будет содержать информацию о структурных и обособленных подразделениях банков, небанковских финансовых учреждений, операторах почтовой связи, которым предоставлено право заниматься обменом валют.

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Обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в Реестр при использовании наружной рекламы, табличек, вывесок или других средств для рекламирования деятельности по обмену валют как вне, так и непосредственно в помещениях, в которых они расположены.

Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи будут уведомлять Национальный банк о:

начале работы;

прекращении деятельности;

изменении в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.

Эти данные будут вноситься в Реестр и будут актуализироваться в случае необходимости.

Национальный банк Украины будет ежемесячно до 10 числа (включительно) размещать информацию из Реестра по состоянию на 1 число текущего месяца на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

Постановление вступает в силу 1 января 2023 года.

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