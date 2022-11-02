НБУ создал новую вертикаль подчинения «Финансовая стабильность» во главе с первым заместителем главы Рожковой — Finance.ua

НБУ создал новую вертикаль подчинения «Финансовая стабильность» во главе с первым заместителем главы Рожковой Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) создал новую вертикаль подчинения «Финансовая стабильность», в которую входит департамент финстабильности, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, руководит этой вертикалью первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

«Нововведение будет способствовать усовершенствованию процесса наработки и разработки регулярной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, выявляемых Департаментом финстабильности», — поясняется в сообщении.

НБУ также включил в вертикаль «Общий блок» департамент стратегии и развития.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.