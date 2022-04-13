НБУ совершил 2-й выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ совершил 2-й выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен

Сегодня 15:46Казна и Политика
36
Национальный банк совершил второй выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Правление Национального банка 12 апреля 2022 приняло решение совершить второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд гривен.
Следовательно, на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд гривен.

Зачем НБУ скупает военные облигации?

«Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом с учетом необходимости обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины», — объясняют в регуляторе.
В то же время НБУ, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом.
Это позволит минимизировать риски «разбалансировки инфляционных ожиданий», высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности.
Кроме того, это будет способствовать тому, чтобы экономика скорее вернулась к нормальному функционированию, а финансовые рынки — к рыночным устоям.

Как приобрести военные облигации Украины

В НБУ напомнили, что поддержка Национального банка по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства.
«Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы в поддержку армии. Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • $1,195 млрд — в целом такая сумма была привлечена в госбюджет от продажи военных облигаций с начала войны. Министерство финансов провело 14 аукционов;
  • Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен. Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку также покупать военные облигации.
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.