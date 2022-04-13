НБУ совершил 2-й выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен — Finance.ua

НБУ совершил 2-й выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен

Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Национальный банк совершил второй выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Правление Национального банка 12 апреля 2022 приняло решение совершить второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд гривен.

Следовательно, на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд гривен.

Зачем НБУ скупает военные облигации?

«Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом с учетом необходимости обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины», — объясняют в регуляторе.

В то же время НБУ, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом.

Это позволит минимизировать риски «разбалансировки инфляционных ожиданий», высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности.

Кроме того, это будет способствовать тому, чтобы экономика скорее вернулась к нормальному функционированию, а финансовые рынки — к рыночным устоям.

В НБУ напомнили, что поддержка Национального банка по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства.

«Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы в поддержку армии. Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

$1,195 млрд — в целом такая сумма была привлечена в госбюджет от продажи военных облигаций с начала войны. Министерство финансов провело 14 аукционов;

Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен. Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку также покупать военные облигации.



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