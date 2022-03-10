НБУ сообщил о порядке составления и подачи банками финансовой отчетности в условиях военного положения — Finance.ua

НБУ сообщил о порядке составления и подачи банками финансовой отчетности в условиях военного положения

Сегодня 09:27 — Казна и Политика

Как сообщает НБУ, в целях обеспечения надежного и стабильного функционирования банковской системы Национальный банк установил такой порядок составления и подачи украинскими банками финансовой отчетности в условиях военного положения:

во-первых, банки, которые не завершили работу по составлению годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой отчетности за 2021 год в связи с введением военного положения, должны продолжить эту работу после прекращения или отмены действия военного положения;

во-вторых, банки по возможности подают и обнародуют на собственном вебсайте годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность за 2021 год вместе с аудиторским отчетом и подают финансовую отчетность, составленную на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате, в центр сбора отчетности, операционное управление которым осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

в-третьих, Национальный банк не применяет к банкам меры влияния за нарушение ими сроков подачи годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности за 2021 год вместе с аудиторским отчетом, а также промежуточной финансовой отчетности и консолидированной промежуточной финансовой отчетности за I квартал 2022 года в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 марта 2022 года № 41 «О составлении и подаче финансовой отчетности в период введения военного положения».

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