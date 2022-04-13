НБУ сообщил о ликвидности банковского сектора и антикризисных мерах для поддержки банков — Finance.ua
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НБУ сообщил о ликвидности банковского сектора и антикризисных мерах для поддержки банков

Сегодня 17:10Казна и Политика
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НБУ сообщил о ликвидности банковского сектора и антикризисных мерах для поддержки банков
12 апреля 2022 г. состоялось очередное заседание Совета по финансовой стабильности. Он оценил уровень системных рисков финансового сектора в условиях войны.
Широкомасштабная агрессия россии против Украины значительно повысила уровень всех рисков, влияющих на стабильность финансовой системы.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В I квартале доходы бюджета удалось поддержать за счет авансовых выплат дивидендов государственными предприятиями и перечисления прибыли НБУ. С учетом ожидаемых ограниченных поступлений во ІІ квартале вс’ важнее и весомее дальнейшая поддержка от международных доноров.
Фиксация обменного курса на момент начала войны и введение ограничений на движение капитала значительно снизили давление на валютный рынок.
Уровень международных резервов НБУ остается на приемлемом уровне, однако экспортный потенциал значительно ограничен, в частности, логистическими проблемами. Цены на энергоносители, особенно природный газ, выросли быстрыми темпами.
Ликвидность банковского сектора высока — объем средств клиентов во всех валютах увеличился на 41 млрд грн с начала военных действий. С марта растут гривневые бизнес-кредиты.
Займы. Согласно опросам крупных банков во ІІ квартале, они планируют предоставить 68 млрд грн займов бизнесу, преимущественно с/х производителям и с использованием государственных программ.
Национальный банк продолжает предпринимать антикризисные меры по поддержке банков в условиях военного положения:
  • банки получили разрешение на «кредитные каникулы» и неучет просрочки по кредитам при оценке кредитного риска, а также на реструктуризации кредитов должникам, пострадавшим из-за агрессии россии.
  • к банкам не будут применены меры воздействия за нарушение нормативов достаточности капитала и ликвидности.

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По материалам: Finance.ua
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