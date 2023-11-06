НБУ сократил чистую продажу валюты на межбанке на 17% до $563 млн 30 октября — 3 ноября Сегодня 13:13 — Валюта

Национальный банк сократил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 30 октября по 3 ноября на 16,64% по сравнению с предыдущей неделей до 562,8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,65 млн долларов, в то время как продал 563,45 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года НБУ купил на межбанке 210,62 млн долларов и продал 23 177,10 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал с начала года.

Как сообщали Українські Новини, в 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн ​​евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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