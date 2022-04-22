НБУ согласовал доверенное лицо по акциям подсанкционных владельцев Альфа-Банка — Finance.ua
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НБУ согласовал доверенное лицо по акциям подсанкционных владельцев Альфа-Банка

Сегодня 11:21Казна и Политика
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Альфа-Банк Украина согласовал с Национальным банком Украины доверенное лицо — Симеона Дянкова. Ему передается право голоса по акциям попавших под санкции акционеров и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Теперь в пределах полномочий и законодательства Дянков может участвовать в управлении банком», — говорится в сообщении.
Симеон Дянков — болгарский экономист, бывший министр финансов и вице-премьер правительства Болгарии (июль 2009 — март 2013 года). В настоящее время занимает должности исполнительного директора Группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии.
Как сообщалось ранее, под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, которым принадлежит около половины акций банка.
Напомним, что в НБУ заявили, что санкции против российского Альфа-банка, объявленные Министерством финансов США 6 апреля, не скажутся на работе Альфа-Банк Украина. Банк является независимым юридическим лицом.
По материалам: РБК-Україна
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