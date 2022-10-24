НБУ снова продал из резервов более полумиллиарда долларов — Finance.ua

НБУ снова продал из резервов более полумиллиарда долларов Сегодня 11:12 — Валюта

За неделю с 17 по 21 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 576,37 млн долларов и купил 7,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 576,37 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 613,23 млн. При этом регулятор купил 7,2 млн долларов против покупки 8,3 млн долл. неделей ранее.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн. за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Однако в сентябре НБУ был вынужден снова увеличить объемы продаж валюты: так, за сентябрь было продано более 2,6 млрд долларов. За неполный октябрь НБУ уже продал 1,8 млрд долларов.

В то же время, с начала 2022 года Нацбанк выкупил в резервы 3,149 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 21,3 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Економічна Правда По материалам:

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