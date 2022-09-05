НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению — Finance.ua
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НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

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Национальный банк Украины решил увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка. Банкам с 6 сентября разрешили продавать больше валюты населению.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 г. у граждан безналичной валюты, а не половина от него.
«По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины», — говорится в сообщении.
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Напомним, Национальный банк Украины 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с той же даты наличной валюты.
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Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до этого они купили у населения.
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По материалам:
РБК-Україна
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