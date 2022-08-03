НБУ разработал требования к привлечению коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг — Finance.ua

НБУ разработал требования к привлечению коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг Сегодня 10:49 — Казна и Политика

НБУ разработал требования к привлечению коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг

Национальный банк с целью реализации Закона Украины «О платежных услугах» разработал требования к привлечению банками, платежными учреждениями, учреждениями электронных денег коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что Закон предоставил право банкам, платежным учреждениям и учреждениям электронных денег привлекать коммерческих агентов для предоставления пользователям всех или отдельных финансовых платежных услуг.

Список финансовых платежных услуг, которые могут предоставляться банком, платежным учреждением, учреждением электронных денег с привлечением коммерческих агентов, а также особенности предоставления таких услуг коммерческими агентами устанавливаются Национальным банком.

Учитывая вышеуказанные требования закона, Национальный банк, в частности, определил, что:

банк, платежное учреждение, получившие право на осуществление деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, а именно услуг по зачислению наличных средств на счета пользователей, а также всех услуг по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков) и/или услуг по переводу средств без открытия счета для предоставления этих финансовых платежных услуг вправе привлекать коммерческих агентов исключительно для приема наличных денег для выполнения платежных операций;

эмитент электронных денег, получивший право на осуществление деятельности по предоставлению финансовой платежной услуги по выпуску электронных денег и выполнению платежных операций с ними, в том числе по открытию и обслуживанию электронных кошельков, имеет право привлекать коммерческих агентов для предоставления этой финансовой услуги исключительно для осуществления операций по распространению электронных денег, обменных операций с электронными деньгами и погашения электронных денег (определенных нормативно-правовым актом Национального банка, регулирующего порядок выпуска электронных денег и выполнения платежных операций с ними);

эмитент платежных инструментов, получивший право на осуществление деятельности по предоставлению финансовой платежной услуги по эмиссии платежных инструментов, имеет право привлекать коммерческого агента для предоставления этой финансовой платежной услуги исключительно для распространения эмитированных им платежных инструментов, в частности, платежных карт.

Кроме того, Национальный банк установил:

порядок предоставления банками, платежными учреждениями (кроме малых платежных учреждений), эмитентами электронных денег и эмитентами платежных инструментов в Национальный банк уведомления о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг с целью внесения в Реестр платежной инфраструктуры сведений о коммерческих агентах;

особенности предоставления финансовых платежных услуг коммерческими агентами, которые привлекаются банком и платежным учреждением (кроме малого платежного учреждения) и предусматривают прием наличных для выполнения платежных операций.



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