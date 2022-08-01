НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов — Finance.ua
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НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов

Личные финансы
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НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов
НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов
Национальный банк Украины в рамках реализации норм Закона Украины «О платежных услугах» (далее — Закон) разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов пользователей небанковскими поставщиками платежных услуг. Об этом сообщили в НБУ.
Постановление № 162 вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».
Что это даст? Закон предоставил право небанковским предоставлятелям платежных услуг — платежным учреждениям, в том числе малым платежным учреждениям, филиалам иностранных платежных учреждений, учреждениям электронных денег, операторам почтовой связи — открывать платежные счета пользователям.
Кроме того, банки должны открывать небанковским поставщикам платежных услуг расчетные счета для выполнения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных операций своих пользователей.
Порядок открытия счетов и режимы определяются Национальным банком Украины.
Условия открытия счета и особенности его обслуживания указываются в договоре, заключенном между поставщиком платежных услуг по обслуживанию счета и пользователем — владельцем счета.
Учитывая вышеперечисленные требования Закона, Национальный банк определил:
  • порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов;
  • список пользователей, которым предоставлятели платежных услуг по обслуживанию счетов имеют право открывать счета;
  • особенности функционирования платежных счетов;
  • перечень лиц, имеющих право распоряжаться счетом пользователя;
  • требования к заполнению реквизитов заявлений об открытии/закрытии счетов пользователей.

Кроме того, Национальный банк установил обязанность для:

  • поставщика платежных услуг:
— направить уведомление в соответствующий контролирующий орган об открытии или закрытии счета налогоплательщика и проводить расходные операции по счету в порядке, определенном статьей 69 Налогового кодекса Украины;
— направить уведомление в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя об открытии или закрытии счета пользователя, внесенного в Единый реестр должников;
  • банка:
— направить уведомление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об открытии/закрытии счета политической партии/местной организации политической партии;
— проверить при открытии расчетного счета небанковскому предоставлятелю платежных услуг, финансовому учреждению, имеющему право на предоставление платежных услуг, наличие их в Реестре платежной инфраструктуры;
  • клиента:
— в письменном виде уведомить банк, в котором открыт счет, о наличии обременения имущественных прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете, в срок, определенный Законом Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений».
По материалам:
Finance.ua
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