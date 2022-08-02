НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов — Finance.ua

НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов Сегодня 11:37 — Финтех и Карты

НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов

Национальный банк в рамках реализации норм закона Украины «О платежных услугах» разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Закон предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг осуществлять эмиссию платежных инструментов.

До этого эмитентами электронных платежных средств могли быть только банки.

Учитывая требования закона, Национальный банк утвердил новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, устанавливающий общие требования к эмиссии/эквайрингу платежных инструментов и расчетов с их использованием.

Так, в частности, Национальный банк определил:

требования к эмиссии платежных инструментов, в частности платежных карт, предоплаченных платежных инструментов;

обязательные условия договоров, которые, в частности, заключаются между эмитентами и эквайрами, эмитентами и пользователями;



порядок использования платежных инструментов для инициирования платежных операций;



порядок эквайринга платежных инструментов;



общие правила документооборота по операциям с использованием платежных инструментов;



особенности использования платежных инструментов в платежных системах;



общие требования к безопасности осуществления платежных операций с использованием платежных инструментов.



Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 164 «Об утверждении Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов», которое вступает в силу со дня введения в действие Закона.

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