НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов — Finance.ua
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НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов

Финтех и Карты
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НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов
НБУ разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов
Национальный банк в рамках реализации норм закона Украины «О платежных услугах» разработал новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Закон предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг осуществлять эмиссию платежных инструментов.
До этого эмитентами электронных платежных средств могли быть только банки.
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Учитывая требования закона, Национальный банк утвердил новый порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, устанавливающий общие требования к эмиссии/эквайрингу платежных инструментов и расчетов с их использованием.
Так, в частности, Национальный банк определил:
  • требования к эмиссии платежных инструментов, в частности платежных карт, предоплаченных платежных инструментов;
  • обязательные условия договоров, которые, в частности, заключаются между эмитентами и эквайрами, эмитентами и пользователями;
  • порядок использования платежных инструментов для инициирования платежных операций;
  • порядок эквайринга платежных инструментов;
  • общие правила документооборота по операциям с использованием платежных инструментов;
  • особенности использования платежных инструментов в платежных системах;
  • общие требования к безопасности осуществления платежных операций с использованием платежных инструментов.
Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 164 «Об утверждении Положения о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов», которое вступает в силу со дня введения в действие Закона.
По материалам:
Finance.ua
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