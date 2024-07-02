НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы финучреждений в особый период — Finance.ua

НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы финучреждений в особый период Сегодня 16:13

НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы финучреждений в особый период

Национальный банк Украины систематизировал в одном документе все регуляции, касающиеся бесперебойного функционирования участников рынка финансовых услуг при наступлении особого периода.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Речь идет об обеспечении непрерывной работы Национального банка, банков, небанковских финансовых учреждений, других лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Чем обусловлены изменения

Как регулятор финансового рынка Национальный банк определяет особенности функционирования финансовых учреждений при введении военного положения или особого периода. С этой целью за период 2004—2024 годов было выпущено около 200 нормативно-правовых и распорядительных актов.

Национальный банк оформляет их в единую систему, которая определяет:

режимы функционирования субъектов рынка финансовых услуг Украины в особый период (режим повышенной готовности, ограниченный режим, критический режим);

порядок принятия Национальным банком решения о переходе к функционированию финансовой системы в одном из определенных режимов и механизм информирования участников рынка об этом;

направления нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка финансовых услуг в особый период в отношении непрерывности осуществления деятельности и функционирования учреждений, а также особенности обеспечения предоставления услуг клиентам и взаимоотношений между субъектами рынка финансовых услуг и Национальным банком;

требования к разработке Национальным банком и субъектами рынка финансовых услуг соответствующих протоколов и порядок введения их в действие.

Для чего это нужно

Такое обновление позволит обеспечить:

согласованную работу Национального банка и субъектов рынка финансовых услуг;

синхронность и скоординированность режимов работы всех участников рынка финансовых услуг с учетом внешних обстоятельств;

постоянное функционирование в принятых режимах согласно протоколам реагирования;

понятный порядок взаимодействия регулятора и участников рынка финансовых услуг и общие стандартные требования к работе учреждений в особый период или в случае объявления чрезвычайного положения;

готовность всех субъектов рынка финансовых услуг к переходу в ограниченный режим работы для реагирования на изменение условий функционирования финансового сектора.

В течение шести месяцев, до 2 февраля 2025 года, участники рынка финансовых услуг должны разработать и утвердить внутренние документы по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования в условиях особого периода, а также проинформировать об этом Национальный банк.

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