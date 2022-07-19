НБУ расширяет использование электронных документов для аудиторов — Finance.ua

НБУ расширяет использование электронных документов для аудиторов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

НБУ расширяет использование электронных документов для аудиторов

Национальный банк Украины обновил положения об организации внутреннего аудита в банках для внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, вводятся изменения в положение № 311, согласно которым: внутренним аудиторам банка предоставляется право использовать для проверки не только бумажные, но и электронные документы; уточняется форма (с опцией предоставления как в бумажной, так и в электронной форме) и порядок предоставления банком Национальному банку документов.

Согласно изменениям в положение № 50, банк будет иметь право предоставлять Национальному банку (по его запросу, а также уполномоченным работникам Национального банка в ходе инспекционной проверки) копию внутрибанковского положения в сфере потребительского кредитования как в бумажном, так и в электронном виде.

Кроме того, учитывая предложения банковского сообщества, в соответствии с изменениями в положение № 50:

отменяется требование к банку о размещении на его веб-странице фотографии физического лица — кредитного посредника, физического лица-предпринимателя — кредитного посредника;

вместо справки налогового органа для подтверждения деловой репутации физического лица — кредитного посредника, физического лица-предпринимателя — кредитного посредника, руководителя (лица, исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося кредитным посредником, а также работников кредитного посредника, осуществляющих обслуживание потребителей, будет использоваться информация соответствующего органа о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом (о том, есть или нет у плательщика задолженности по уплате налогов, сборов).

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Фінансовий клуб По материалам:

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