НБУ расширяет использование электронных документов для аудиторов — Finance.ua

НБУ расширяет использование электронных документов для аудиторов
Национальный банк Украины обновил положения об организации внутреннего аудита в банках для внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, вводятся изменения в положение № 311, согласно которым: внутренним аудиторам банка предоставляется право использовать для проверки не только бумажные, но и электронные документы; уточняется форма (с опцией предоставления как в бумажной, так и в электронной форме) и порядок предоставления банком Национальному банку документов.
Согласно изменениям в положение № 50, банк будет иметь право предоставлять Национальному банку (по его запросу, а также уполномоченным работникам Национального банка в ходе инспекционной проверки) копию внутрибанковского положения в сфере потребительского кредитования как в бумажном, так и в электронном виде.
Кроме того, учитывая предложения банковского сообщества, в соответствии с изменениями в положение № 50:
- отменяется требование к банку о размещении на его веб-странице фотографии физического лица — кредитного посредника, физического лица-предпринимателя — кредитного посредника;
- вместо справки налогового органа для подтверждения деловой репутации физического лица — кредитного посредника, физического лица-предпринимателя — кредитного посредника, руководителя (лица, исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося кредитным посредником, а также работников кредитного посредника, осуществляющих обслуживание потребителей, будет использоваться информация соответствующего органа о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом (о том, есть или нет у плательщика задолженности по уплате налогов, сборов).
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