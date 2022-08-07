НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты — Finance.ua
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НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты

Финтех и Карты
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НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты
НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты
Национальный банк разрешил небанковским финансовым организациям выпускать платежные карты.
Об этом говорится в постановлении правления регулятора, обнародованном на сайте НБУ.
Выпуск платежных карт теперь разрешили финансовым учреждениям, авторизованным для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов.
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«Ключевым нововведением является предоставление права осуществлять эмиссию платежных средств и эквайринг не только банкам, но и небанковским финучреждениям. Если раньше только банки имели право выпускать платежные карты Visa, то теперь другие учреждения, авторизованные НБУ для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов, получат такую возможность», — отметила вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове Светлана Чирва в комментарии «Интерфакс-Украина».
Такой подход к регулированию вопроса выпуска карт позволит расширить перечень участников на этом рынке. А также положительно стимулировать развитие новых карточных продуктов и предложений для конечных потребителей, считает Чирва.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Економічна Правда
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