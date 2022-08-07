НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты — Finance.ua

НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты Сегодня 11:00 — Финтех и Карты

НБУ расширил перечень финучреждений, которые могут выпускать платежные карты

Национальный банк разрешил небанковским финансовым организациям выпускать платежные карты

Об этом говорится в постановлении правления регулятора, обнародованном на сайте НБУ

Выпуск платежных карт теперь разрешили финансовым учреждениям, авторизованным для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов.

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«Ключевым нововведением является предоставление права осуществлять эмиссию платежных средств и эквайринг не только банкам, но и небанковским финучреждениям. Если раньше только банки имели право выпускать платежные карты Visa, то теперь другие учреждения, авторизованные НБУ для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов, получат такую возможность», — отметила вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове Светлана Чирва в комментарии «Интерфакс-Украина».

Такой подход к регулированию вопроса выпуска карт позволит расширить перечень участников на этом рынке. А также положительно стимулировать развитие новых карточных продуктов и предложений для конечных потребителей, считает Чирва.

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Економічна Правда По материалам:

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