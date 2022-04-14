НБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть — Finance.ua
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НБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть

Сегодня 21:03Казна и Политика
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НБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на третьНБУ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть
Национальный банк прогнозирует, что из-за войны реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году существенно упадет. Экономические потери будут зависеть от длительности боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится, ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность.
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Снижение потребления и инвестиций, со своей стороны, может привести к сокращению импорта, если сравнить с довоенным периодом. Однако значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений. В то же время, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже, добавили в НБУ.
«Окончательная оценка потерь экономики от полномасштабной агрессии россии против Украины будет в первую очередь зависеть от продолжительности военных действий. Залогом быстрого восстановления Украины может стать дальнейшее проведение структурных реформ, привлечение масштабной международной поддержки и интеграция в Европейский союз», — говорится в сообщении.
В НБУ также решили оставить учетную ставку на уровне 10%, поскольку при текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено.
«Учитывая это, она и дальше будет оставаться неизменной — на уровне 10% — до возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии», — добавили в НБУ.
По материалам: РБК-Україна
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