НБУ продал на межбанке на прошлой неделе рекордные в этом году $1,2 млрд — Finance.ua
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НБУ продал на межбанке на прошлой неделе рекордные в этом году $1,2 млрд

Валюта
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Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период со 2 по 6 октября на 86,6% до рекордных в этом году 1 151,69 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк купил 12,05 млн долларов, в то время как продал 1 163,74 млн долларов.
Как известно, Национальный банк внедрил управляемую гибкость обменного курса с 3 октября.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
С начала года НБУ купил на межбанке 208,03 млн долларов и продал 20 626,24 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал с начала года.
Как сообщали Українські Новини, в 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн ​​евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.
НБУ с 21 июля скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,5686 UAH/USD.
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По материалам:
Українські Новини
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