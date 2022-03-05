НБУ призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков — Finance.ua
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НБУ призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Сегодня 08:34Фондовый рынок
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Национальный банк призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Глава Национального банка Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в рамках своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, а также поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора.
«Системообразующим фундаментом банковской системы было и остается доверие. Сегодня во всем мире есть неопровержимые доказательства того, что действующий режим в Российской Федерации, неотъемлемой частью которой является Центральный банк Российской Федерации как регулятор банковской системы, искажает любые признанные международные стандарты и обязательства. продолжать доверять и ожидать должного поведения от всех российских банков, принимая во внимание международные финансовые санкции против некоторых из них, а также надеяться, что эти учреждения будут соблюдать международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, значит игнорировать реальность», — говорится в обращении Национального банка.
Напомним, 4 марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку также обратилась ко всем мировым регуляторам рынка ценных бумаг, рынкам капитала, всем фондовым, товарным и энергетическим биржам, клиринговым домам и трейдинговым платформам с призывом ввести санкции против России из-за ее агрессии в украинском государстве.
По материалам: Українські Новини
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