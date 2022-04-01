НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в рублях — Finance.ua

НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в рублях

Вчера 15:13 — Казна и Политика

Национальный банк призвал центробанки Японии, Великобритании, США, ЕС и Еврокомиссии запретить расчеты в российских и белорусских рублях в своих странах.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Украинский регулятор призывает центробанки полностью запретить финансовым организациям этих стран и контрагентам производить расчеты в российских и белорусских рублях. Речь идет, в частности, о запрете на открытие счетов в российской валюте и проведении обменных операций рубля на другие валюты.

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«Запрет на расчеты в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с россией», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ настаивает, что давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться. Ведь агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и повод для укрепления национальной валюты.

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