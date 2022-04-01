НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в рублях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в рублях

Вчера 15:13Казна и Политика
242
Национальный банк призвал центробанки Японии, Великобритании, США, ЕС и Еврокомиссии запретить расчеты в российских и белорусских рублях в своих странах.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Украинский регулятор призывает центробанки полностью запретить финансовым организациям этих стран и контрагентам производить расчеты в российских и белорусских рублях. Речь идет, в частности, о запрете на открытие счетов в российской валюте и проведении обменных операций рубля на другие валюты.
Читайте также
«Запрет на расчеты в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с россией», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
НБУ настаивает, что давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться. Ведь агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и повод для укрепления национальной валюты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.