НБУ призвал центробанки стран-партнеров запретить расчеты в рублях — Finance.ua

Украинский регулятор призывает центробанки полностью запретить финансовым организациям этих стран и контрагентам производить расчеты в российских и белорусских рублях. Речь идет, в частности, о запрете на открытие счетов в российской валюте и проведении обменных операций рубля на другие валюты.
«Запрет на расчеты в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с россией», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
НБУ настаивает, что давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться. Ведь агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и повод для укрепления национальной валюты.