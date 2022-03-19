НБУ предупреждает об интернет-мошенничестве: фейковые призывы перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте — Finance.ua
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НБУ предупреждает об интернет-мошенничестве: фейковые призывы перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте

Сегодня 13:33Финтех и Карты
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НБУ предупреждает об интернет-мошенничестве: фейковые призывы перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте
Нацбанк зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте.
Никакого криптокошелька Нацбанк не открывал вообще, так что украинцам нужно быть осмотрительными — эта рассылка и ей подобные проводятся интернет-мошенниками.
Что важно — для перевода средств указана ссылка на криптокошелек. Если попытаться отправить ответ на это письмо, то появится электронный адрес с расширением @bank.gov.ua
На сегодняшний день зафиксировано два таких фейковых адреса: helpukraine@bank.gov.ua и helpukrainearmy@bank.gov.ua.
Если получили такое письмо — просто удалите его.
Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины и на гуманитарные цели публикуется исключительно официальными каналами Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ:
Средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ITC.ua
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