НБУ предупреждает о кибератаках для получения доступа к аккаунтам физлиц для хищения средств — Finance.ua

НБУ предупреждает о кибератаках для получения доступа к аккаунтам физлиц для хищения средств

Сегодня 15:17 — Криминал

Национальный банк предупреждает о кибератаках для получения доступа к аккаунтам физлиц.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«В последнее время зафиксированы кибератаки, направленные на получение доступа к аккаунтам. Получение доступа к аккаунтам в дальнейшем может привести к похищению средств со счетов. В военное время особенно важно усилить защиту своих данных», — говорится в нем.

НБУ советует изменить пароли во всех аккаунтах, содержащих персональную информацию (социальные сети, электронная почта, интернет-банкинг, персональные кабинеты на сайтах мобильных операторов).

Кроме того, рекомендуется установить многофакторную аутентификацию, чтобы для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно было ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронный ящик или соответствующее приложение.

Пароли должны быть сложными.

Для создания паролей нельзя использовать персональную информацию.

Все, что касается симпатий, марки автомобиля, имена домашних любимцев нельзя использовать для создания паролей.

Табу использовать для создания паролей:

— общеизвестные комбинации (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и подобные);

— последовательное/обратное написание символов или цифр;

— личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.п.).

Сложный пароль может содержать:

8 и более символов,

большие и строчные буквы,

цифры и специальные знаки/символы.

Пароль должен быть уникальным для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальной сети, персонального кабинета на сайте интернет-магазина.

Преступники пользуются тем, что люди, как правило, используют одинаковые или похожие пароли для развлекательных и финансовых сервисов.

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