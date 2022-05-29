НБУ предлагает запретить взыскание просроченной задолженности с военнослужащих — Finance.ua
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НБУ предлагает запретить взыскание просроченной задолженности с военнослужащих

Сегодня 15:44Казна и Политика
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Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с предложением внесения изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании».
Изменениями этого закона предлагается на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.
В частности, речь идет о:
  • военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях и правоохранительных органов специального назначения (далее — правоохранительных органов), Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов — граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины;
  • военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, и членов их семей;
  • военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы;
  • членах добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных общин, а также выполнения ими задач территориальной обороны Украины.
По материалам: Finance.ua
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