НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось — Finance.ua
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НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось

Финтех и Карты
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Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Что это значит? Каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.
Что это даст? Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:
  • позволит ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,
  • обеспечит пользователям платежных счетов такой же уровень удобства при проведении платежей, как и пользователям банковских счетов.
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«Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (т.е. в распоряжениях пользователя о предоставлении услуг о выполнении платежной операции)», — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу с дня введения в действие закона Украины «О платежных услугах», то есть с 1 декабря 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • все транзакции в странах ЕС обязательно проводятся по стандартам, разработанным международными или европейскими органами стандартизации. В контексте переводов одним из таких обязательных стандартов является, в частности, стандарт IBAN;
  • с августа 2019 г. банки Украины также формируют номер банковского счета своим клиентам в стандарте IBAN.

Украина перешла в IBAN. Что это значит?

По материалам:
Finance.ua
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