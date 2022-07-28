НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось — Finance.ua

НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось Сегодня 10:04 — Финтех и Карты

Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Что это значит? Каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Что это даст? Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:

позволит ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,

обеспечит пользователям платежных счетов такой же уровень удобства при проведении платежей, как и пользователям банковских счетов.

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«Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (т.е. в распоряжениях пользователя о предоставлении услуг о выполнении платежной операции)», — говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с дня введения в действие закона Украины «О платежных услугах», то есть с 1 декабря 2022 года.

Справка Finance.ua:

все транзакции в странах ЕС обязательно проводятся по стандартам, разработанным международными или европейскими органами стандартизации. В контексте переводов одним из таких обязательных стандартов является, в частности, стандарт IBAN;

с августа 2019 г. банки Украины также формируют номер банковского счета своим клиентам в стандарте IBAN.



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