НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось — Finance.ua

НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт: что изменилось
Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Что это значит? Каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.
Что это даст? Как отметили в пресс-службе, такой унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков:
- позволит ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине,
- обеспечит пользователям платежных счетов такой же уровень удобства при проведении платежей, как и пользователям банковских счетов.
«Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (т.е. в распоряжениях пользователя о предоставлении услуг о выполнении платежной операции)», — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу с дня введения в действие закона Украины «О платежных услугах», то есть с 1 декабря 2022 года.
Справка Finance.ua:
- все транзакции в странах ЕС обязательно проводятся по стандартам, разработанным международными или европейскими органами стандартизации. В контексте переводов одним из таких обязательных стандартов является, в частности, стандарт IBAN;
- с августа 2019 г. банки Украины также формируют номер банковского счета своим клиентам в стандарте IBAN.
Украина перешла в IBAN. Что это значит?
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