НБУ перечислит в госбюджет прибыль за 2021 год, — указ президента — Finance.ua

НБУ перечислит в госбюджет прибыль за 2021 год, — указ президента

Сегодня 17:13 — Казна и Политика

Национальный банк сегодня перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2021 год. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сайт президента

«Рекомендовать Национальному банку Украины 24 февраля 2022 года осуществить в установленном порядке перечисление в государственный бюджет Украины суммы части прибыли к распределению по итогам 2021 года в полном объеме», — говорится в указе.

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