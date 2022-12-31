НБУ отсрочил введение отдельных требований — Finance.ua

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НБУ отсрочил введение отдельных требований

Казна и Политика
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НБУ отсрочил введение отдельных требований
НБУ отсрочил введение отдельных требований
Национальный банк отсрочил введение отдельных требований по регулированию деятельности банков и банковских групп, установленных для введения в Украине военного положения.
В частности, отсрочены требования по началу включения банками в расчет достаточности капитала минимального размера операционного риска в полном размере.
Новый срок — с 29 декабря 2023 года. До этого времени банки будут продолжать включать операционный риск с коэффициентом 0,5; завершение введения последнего этапа расчета кредитного риска по специализированным кредитам.
Новый срок — до 31 декабря 2023 года; завершение первого этапа процесса оценки достаточности внутреннего капитала (ICAAP), который предусматривает разработку, утверждение и введение соответствующих внутрибанковских/внутригрупповых документов.
Новый срок — до 01 января 2024 года; начала проведения ответственными лицами банковских групп расчета минимального размера операционного риска кредитно-инвестиционной подгруппы банковской группы. Новый срок — с 451 календарного дня после прекращения или отмены действия военного положения.
Такое решение обусловлено невозможностью в условиях военного положения вводить указанные требования в ранее установленные сроки. В частности, это связано с переносом на законодательном уровне сроков обнародования аудированной годовой финансовой отчетности, а также отсутствием возможности определить прогнозные экономические показатели на долгосрочный период, которые являются предпосылкой качественного выполнения указанных требований.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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