НБУ отменил плату за обслуживание обращения ценных бумаг — Finance.ua
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НБУ отменил плату за обслуживание обращения ценных бумаг

Сегодня 10:33Личные финансы
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Национальный банк Украины временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
К чему это? Это сделано в целях содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине, а также учитывая ограниченную функциональность системы депозитарного учета.
О какой плате идет речь? Так, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в частности:
  • сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции (абонентской);
  • хранение ценных бумаг;
  • административные депозитарные операции;
  • учетные депозитарные операции;
  • корпоративные операции;
  • предоставление услуг по обслуживанию сделок с депозитными сертификатами НБУ.
«Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, размещаемые еженедельно Министерством финансов Украины», — говорится в сообщении регулятора.
Также депозитарий Национального банка добавил к перечню депозитарных операций, которые могут производиться в системе депозитарного учета государственных ценных бумаг, операции, связанные с залогом государственных ценных бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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