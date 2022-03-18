НБУ отменил плату за обслуживание обращения ценных бумаг — Finance.ua

НБУ отменил плату за обслуживание обращения ценных бумаг

Сегодня 10:33 — Личные финансы

Национальный банк Украины временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

К чему это? Это сделано в целях содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине, а также учитывая ограниченную функциональность системы депозитарного учета.

О какой плате идет речь? Так, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в частности:

сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции (абонентской);

хранение ценных бумаг;

административные депозитарные операции;

учетные депозитарные операции;

корпоративные операции;

предоставление услуг по обслуживанию сделок с депозитными сертификатами НБУ.

«Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, размещаемые еженедельно Министерством финансов Украины», — говорится в сообщении регулятора.

Также депозитарий Национального банка добавил к перечню депозитарных операций, которые могут производиться в системе депозитарного учета государственных ценных бумаг, операции, связанные с залогом государственных ценных бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога.

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