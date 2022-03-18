НБУ отменил плату за обслуживание обращения ценных бумаг — Finance.ua

К чему это? Это сделано в целях содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине, а также учитывая ограниченную функциональность системы депозитарного учета.
О какой плате идет речь? Так, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в частности:
сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции (абонентской);
хранение ценных бумаг;
административные депозитарные операции;
учетные депозитарные операции;
корпоративные операции;
предоставление услуг по обслуживанию сделок с депозитными сертификатами НБУ.
«Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, размещаемые еженедельно Министерством финансов Украины», — говорится в сообщении регулятора.
Также депозитарий Национального банка добавил к перечню депозитарных операций, которые могут производиться в системе депозитарного учета государственных ценных бумаг, операции, связанные с залогом государственных ценных бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога.