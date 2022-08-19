НБУ отложил переход на новое поколение системы электронных платежей — Finance.ua
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НБУ отложил переход на новое поколение системы электронных платежей

Финтех и Карты
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НБУ отложил переход на новое поколение системы электронных платежей
НБУ отложил переход на новое поколение системы электронных платежей
Национальный банк Украины 1 апреля 2023 перейдет на новое поколение системы электронных платежей (СЭП) — на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7). Ранее переход планировался с 20 августа 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Учитывая объективные причины и действие военного положения, Национальный банк отсрочивает переход на новое поколение СЭП, чтобы дать участникам системы больше времени на доработку их автоматизированных систем и перестройку бизнес-процессов, — отметил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан. — Новое поколение СЭП предоставит банкам и бизнесу новые возможности, еще больше повысит безопасность платежей и усилит конкуренцию на платежном рынке».
Как сообщает НБУ, переход на ISO 20022 вместе с внедрением IBAN создают технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации сервиса мгновенных платежей в Украине.
С целью слаженного перехода на новое поколение СЭП банки Украины, Государственная казначейская служба Украины и Национальный депозитарий Украины до 1 апреля 2023 обязаны:
  • внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другую отчетность;
  • обеспечить достаточный уровень пропускной способности каналов связи для гарантированного и быстрого обмена информацией в СЭП.
Соответственно с 1 апреля 2023 г. все межбанковские платежные операции будут осуществляться исключительно через СЭП нового поколения.

Справка Finance.ua:

  • Международный стандарт ISO 20022 — универсальный способ взаимодействия разных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире. Он является основой функционирования европейских платежных систем;
  • перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022 продолжается с 2016 года. В частности, 23 мая 2016 года Национальный банк подписал «Хартию присоединения к ISO 20022» (ISO 20022 Harmonisation Charter).
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По материалам:
Finance.ua
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