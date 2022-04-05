НБУ ослабил и уточнил ряд ограничений на валютном рынке — Finance.ua

НБУ ослабил и уточнил ряд ограничений на валютном рынке

Сегодня 11:02 — Личные финансы

НБУ ослабил и уточнил ряд ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины 4 апреля ослабил и уточнил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О каких изменениях идет речь:

учитывая запросы банков и волонтеров, разрешено физическим лицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн. К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи;

для предотвращения вывода капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов временно сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022;

возвращены стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов. Учитывая необходимость поддержки банков в условиях военного положения Национальный банк с 24 февраля 2022 года разрешил им осуществлять валютный надзор в упрощенном виде — без проведения дополнительного анализа документов о валютных операциях клиентов, источников происхождения средств, используемых для их проведения, и других соответствующих мероприятий;

расширен перечень исключений из общего запрета на осуществление расходных операций по счетам юридических лиц в Украине, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты рф или рб, для обеспечения возможности этих юридических лиц производить выплату заработной платы собственным сотрудникам, уплачивать налоги и другие обязательные платежи государству, а также совершать некоторые другие операции.

с целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, выехавшим на постоянное место жительства за границу, кроме запретов, установленных постановлением № 18 (с изменениями), а именно по переводам в россию и беларусь;

разрешена реализация остатков памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции в филиалах и отделениях банков, если нет угрозы жизни и здоровью работников и клиентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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