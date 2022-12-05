НБУ оптимизировал сроки подачи документов для небанков — Finance.ua

НБУ оптимизировал сроки подачи документов для небанков Сегодня 15:45

Национальный банк Украины оптимизировал сроки подачи документов об оценке финансового и имущественного положения собственников существенного участия небанковских финансовых учреждений и усовершенствовал процедуру осуществления такой оценки.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Кроме того, регулятор уменьшил документальную нагрузку на небанковские финансовые учреждения и внес другие изменения, связанные с предотвращением кризисных явлений в период войны.

Сроки подачи документов по оценке финансового и имущественного положения собственников существенного участия в соответствии с постановлением правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления Национальный банк Украины от 06 марта 2022 года № 39» продлен до 30 декабря 2022 года для страховщиков и до 31 марта 2023 года для всех других небанковских финансовых учреждений.

Кроме того, установлены исключения относительно сроков подачи документов, определенных постановлением № 177, прямыми и конечными собственниками небанковских финансовых учреждений, местонахождением, постоянным местом проживания, местом регистрации которых по состоянию на 24 февраля 2022 года являются населенные пункты, включенные в перечень территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), которые формируются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Исключения также установлены для конечных собственников-физических лиц, которые были призваны или приняты на военную службу в Вооруженные силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Службы безопасности Украины или органов и подразделений гражданской защиты и территориальной обороны.

Такие субъекты представляют соответствующие документы в течение 90 календарных дней после исключения их населенных пунктов из перечня или в течение 90 календарных дней после прекращения/отмены военного положения в Украине соответственно.

Усовершенствована процедура оценки финансового состояния владельцев существенного участия.

Так, аудитор имеет право готовить информацию об оценке имущественного положения физического лица без необходимости подачи ему отчета об оценке имущества.

Кроме того, аудитор может учитывать информацию о недвижимом имуществе физического лица, расположенном на оккупированной территории и сведения о котором были включены в информацию об имущественном состоянии, для расчета размера собственных средств, исключительно при наличии сведений о таком имуществе в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Также устанавливаются особенности оценки отдельных категорий ценных бумаг:

— государственные ценные бумаги оцениваются по их номинальной стоимости по состоянию на соответствующую дату;

— эмиссионные ценные бумаги иностранных юридических лиц оцениваются по котировкам соответствующих ценных бумаг по состоянию на соответствующую дату, при условии их включения в биржевые списки и допущения к торгам в регулируемом сегменте квалифицированной фондовой биржи;

— акции публичного акционерного общества оцениваются по цене стоимости приобретения физическим лицом этих акций.

Для лиц, которые намерены предоставлять финансовые платежные услуги — такие лица могут не подавать в Национальный банк документы по оценке финансового состояния для переоформления лицензии, если ими были представлены документы для оценки финансового/имущественного положения прямых и конечных владельцев существенного участия в порядке, определенном в Постановление № 177.

Кроме того, лица, у которых увеличен размер уставного капитала после даты, на которую осуществляется оценка финансового/имущественного положения в соответствии с Постановлением № 177, обязаны дополнительно подать в Национальный банк документы по оценке финансового/имущественного положения в части суммы дополнительного взноса/размера зачисленной прибыли в уставный капитал.

Лица, у которых владелец существенного участия увеличил размер своего участия таким образом, что общий размер его участия будет равен или будет превышать следующий уровень владения существенным участием (10, 25, 50 и 75%), или появился новый владелец существенного участия — обязаны дополнительно подать документы согласно главам 38 и 39 раздела V Положения о лицензировании и регистрации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением правления Национального банка от 24.12.2021 № 153 (с изменениями) для оценки финансового/имущественного состояния этого владельца существенного участия.

Как сообщали «Українські Новини», Национальный банк в 3-м квартале 16 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.

Українські Новини По материалам:

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