НБУ определил пруденциальные нормативы для небанков — Finance.ua

НБУ определил пруденциальные нормативы для небанков Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

НБУ определил пруденциальные нормативы для небанков

Национальный банк определил перечень пруденциальных нормативов для небанковских поставщиков платежных услуг и методику их расчета.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Нормативы направлены на обеспечение надлежащего уровня безопасности и стабильности предоставления платежных услуг пользователям и определены для имплементации закона «О платежных услугах».

Небанковские поставщики платежных услуг, которые получат лицензию на предоставление финансовых платежных услуг согласно указанному закону, обязаны соблюдать пруденциальные нормативы.

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В частности, нормативы: капитала; кредитного риска; краткосрочной ликвидности.

Несоблюдение их небанковским поставщиком платежных услуг является основанием для рассмотрения НБУ вопроса о применении мер воздействия.

Напомним, что Национальный банк Украины продлил срок для установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года.

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Фінансовий клуб По материалам:

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