НБУ определил пруденциальные нормативы для небанков — Finance.ua

НБУ определил пруденциальные нормативы для небанков
Национальный банк определил перечень пруденциальных нормативов для небанковских поставщиков платежных услуг и методику их расчета.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Нормативы направлены на обеспечение надлежащего уровня безопасности и стабильности предоставления платежных услуг пользователям и определены для имплементации закона «О платежных услугах».
Небанковские поставщики платежных услуг, которые получат лицензию на предоставление финансовых платежных услуг согласно указанному закону, обязаны соблюдать пруденциальные нормативы.
В частности, нормативы: капитала; кредитного риска; краткосрочной ликвидности.
Несоблюдение их небанковским поставщиком платежных услуг является основанием для рассмотрения НБУ вопроса о применении мер воздействия.
Напомним, что Национальный банк Украины продлил срок для установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года.
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