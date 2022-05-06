НБУ одобрил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков — Finance.ua
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НБУ одобрил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков

Сегодня 15:05Казна и Политика
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НБУ одобрил план действий для оказавшихся во временной оккупации банковНБУ одобрил план действий для оказавшихся во временной оккупации банков
Национальный банк подготовил специальный порядок действий для банков, оказавшихся на временно оккупированной россией территории Украины.
Об этом говорится в постановлении на сайте регулятора.
Так, согласно постановлению, банки самостоятельно будут принимать решение о временном прекращении работы на таких территориях, учитывая приоритетность безопасности жизни и здоровья работников и клиентов банка.
Также они могут минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.
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При технической возможности банкам рекомендуют обеспечить прием торговцами безналичных платежей, предусмотреть возможность получения гражданами налички на кассах через безналичную оплату, а также продолжать и далее обслуживать своих клиентов дистанционно.
Отмечается, что украинские банки проводят безналичные платежи до «наступления обстоятельств, исключающих их проведение».
После деоккупации банки как можно скорее должны возобновить работу отделений, обеспечить проведение безналичных платежей и пополнение банкоматов.
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Как сообщалось в статье ЭП, даже если россияне захватят местные банковские учреждения, то средствам украинцев на банковских счетах ничто не угрожает. Дело в том, что ведение всех счетов и проведение операций с ними происходит централизованно, то есть из головного офиса учреждения.
В Национальном банке отмечали, что все гривневые средства украинцы с временно оккупированных территорий смогут потратить после их освобождения.

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По материалам: Економічна Правда
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