НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС — Рожкова — Finance.ua
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НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС — Рожкова

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Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС приведет к потерям экономики Украины. Катастрофа повлияет на другие регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изданию «Экономическая правда».
«В краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным — 0,2%», — сказала она.
В то же время, по ее словам, в широкой перспективе это «огромная катастрофа, разрушившая экосистему». Это повлияет на другие регионы, в частности на Днепропетровскую область.
«Но нужны более глубокие исследования и выводы», — добавила она.

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая в этом году могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности орошения.
По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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