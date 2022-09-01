НБУ оценил потери банков Украины из-за войны — Finance.ua

НБУ оценил потери банков Украины из-за войны Сегодня 12:02 — Казна и Политика

НБУ оценил потери банков Украины из-за войны

В результате полномасштабной войны украинские банки понесли потери от операционного риска: перебои в деятельности, потеря активов из-за захвата территорий, недополучение доходов и т.д.

Об этом сообщила Первин Дадашова, директор Департамента финансовой стабильности НБУ.

По ее данным, в мае банки оценили суммарные потери от операционного риска в 6,6 млрд грн, в том числе потери от уничтожения или потери имущества в сумме около 700 млн грн. Сейчас оценка продолжается, суммы убытков растут, однако они не катастрофические, отметила она.

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Потери банков от реализации кредитного риска — несостоятельности должников обслуживать в дальнейшем свои обязательства — будут более весомыми, отметила Дадашова. НБУ оценивает по меньшей мере более чем в 20% потенциальные потери стоимости кредитного портфеля. В январе-июле банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 млрд гривен.

Дадашова добавила, что потери от ухудшения качества кредитов приведут к снижению капитала банков. В то же время, НБУ вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала.

Справка Finance.ua:

Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков. Регулятор понимает, что во время войны не следует требовать докапитализации банков;

после первых шести месяцев полномасштабной войны банкиры уже понимают, какие проблемы их ожидают дальше;

за время войны в среднем каждый банк закрыл около 12 отделений.



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