НБУ оценил потери банков Украины из-за войны — Finance.ua

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НБУ оценил потери банков Украины из-за войны

Казна и Политика
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НБУ оценил потери банков Украины из-за войны
НБУ оценил потери банков Украины из-за войны
В результате полномасштабной войны украинские банки понесли потери от операционного риска: перебои в деятельности, потеря активов из-за захвата территорий, недополучение доходов и т.д.
Об этом сообщила Первин Дадашова, директор Департамента финансовой стабильности НБУ.
По ее данным, в мае банки оценили суммарные потери от операционного риска в 6,6 млрд грн, в том числе потери от уничтожения или потери имущества в сумме около 700 млн грн. Сейчас оценка продолжается, суммы убытков растут, однако они не катастрофические, отметила она.
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Потери банков от реализации кредитного риска — несостоятельности должников обслуживать в дальнейшем свои обязательства — будут более весомыми, отметила Дадашова. НБУ оценивает по меньшей мере более чем в 20% потенциальные потери стоимости кредитного портфеля. В январе-июле банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 млрд гривен.
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Дадашова добавила, что потери от ухудшения качества кредитов приведут к снижению капитала банков. В то же время, НБУ вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков. Регулятор понимает, что во время войны не следует требовать докапитализации банков;
  • после первых шести месяцев полномасштабной войны банкиры уже понимают, какие проблемы их ожидают дальше;
  • за время войны в среднем каждый банк закрыл около 12 отделений.

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По материалам:
РБК-Україна
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