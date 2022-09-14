НБУ оценил макроэкономическую ситуацию: что происходит с зарплатами и валютой в Украине — Finance.ua

НБУ оценил макроэкономическую ситуацию: что происходит с зарплатами и валютой в Украине Сегодня 09:03 — Валюта

НБУ оценил макроэкономическую ситуацию: что происходит с зарплатами и валютой в Украине

Финансовое положение украинского бизнеса стабилизируется. Экономическую активность поддерживают страда и возобновление работы отдельных портов. Это один из многочисленных выводов, сделанных аналитиками НБУ в последнем ежемесячном монетарном и макроэкономическом обзоре

Инфляция

Потребительская инфляция ускоряется прежде всего из-за последствий боевых действий и временной оккупации отдельных территорий. В августе она достигла 23,8% в годовом исчислении против 22,2% в июле.

Что способствует росту инфляции:

нарушение цепочек поставок;

разрушение производственных мощностей и инфраструктуры;

рост стоимости импорта из-за коррекции курса гривны;

сокращение предложения;

увеличение производственных затрат, в том числе в результате девальвации гривны;

значительная вынужденная миграция в стране.

Сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло и частичное налаживание цепей поставок. Однако инфляционные ожидания на ближайшую перспективу ухудшаются.

Экономическая активность

Экономика показывает признаки стабилизации на низком уровне. Более половины опрошенных компанией Advanter предприятий работают на 60% или ниже довоенного уровня. Подобные результаты и у ЕБА, хотя для крупных предприятий ситуация лучше. По данным ИЭИ, оптимизм бизнеса в краткосрочной перспективе (на 3 месяца) несколько вырос. Однако полугодовые ожидания, оставаясь положительными, несколько ухудшились.

Финансовое положение бизнеса стабилизируется, но рост производственных издержек мешает восстановлению. Сохраняются логистические сложности.

Поддерживают экономическую активность сельское хозяйство и частичное возобновление работы портов, но урожай ожидается существенно ниже, чем в прошлом году.

В июле-августе металлургические предприятия работали на минимальных мощностях в ожидании ослабления логистических проблем и активно ремонтировали оборудование.

Ситуация в химической промышленности остается сложной из-за высоких цен на газ, снижения спроса на удобрения и уничтожения мощностей.

Идет бурение новых скважин для активизации добычи газа. Наращивание объемов сдерживается из-за обстрелов, поскольку почти 50% добычи находится в Харьковской области.

Нехватка мощностей для хранения агропродукции и необходимость восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры в деоккупированных регионах поддерживают строительство.

В августе украинская энергосистема стабильно работала и производила электроэнергию с профицитом. Растут поступления «Укрэнерго» от продаж межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию (с 30 июня по 21 августа они составляли около 1,9 млрд грн).

Рынок труда и зарплаты

Предложение на рынке труда значительно превышает спрос. В то же время, наблюдается постепенное увеличение количества вакансий. Спрос на рабочую силу ожидаемо активизировался благодаря сезонным работам.

Согласно опросу Work.ua и «Рейтинг», с начала полномасштабного вторжения 30–40% работников лишились работы, а зарплата сократилась в 40–50%.

Похоже, уровень номинальных зарплат стабилизировался. Однако продолжается сокращение реальных зарплат из-за ускорения инфляции.

Нехватка денег и работы, а также риски безопасности остаются основными проблемами домохозяйств.

Поток беженцев из Украины не ослабевает. По данным ООН, по состоянию на конец августа количество оставшихся в Европе беженцев из Украины составляет почти 7 млн человек, из них почти 4 млн получили статус временной защиты.

После незначительного уменьшения общего количества временно перемещенных лиц, их количество снова возросло до 7 млн человек, 44% из них не получают дохода.

Платежный баланс и валюта

В июле, несмотря на расширение дефицита торговли товарами, текущий счет вернулся к профициту благодаря грантам.

Падение импорта усугубилось на фоне отмены преференций в налогообложении, а сокращение поставок продукции ГМК привело к ускорению падения экспорта товаров. В стоимостных объемах импорт в августе остался на уровне июня, в то время как экспорт снизился. Как следствие, дефицит торговли товарами продолжил расширяться.

Однако благодаря поступлению значительных официальных грантов от Германии и США сальдо текущего счета вернулось к положительным значениям.

Закупки природного газа во II квартале были минимальными из-за существенного роста цен на европейском рынке и нехватки денег. По состоянию на конец августа в подземных хранилищах накоплено 13,1 млрд куб. м газа. По экспертным оценкам, для комфортного прохождения следующего отопительного сезона Украина должна импортировать еще 1,5–3 млрд куб. м газа.

Международная финансовая помощь была весомым источником поддержки золотовалютных резервов Украины. В августе объемы помощи значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов). На 6 сентября объемы помощи с начала войны превысили 17 млрд долларов. За август валовые международные резервы увеличились до 25,4 млрд долларов.

Интервенции по продаже валюты НБУ снизились, но все еще остаются внушительными. Это требует дальнейших действий для росту привлекательности гривневых активов.

Сближение наличного и безналичного обменного курса произошло за счет расширения возможностей банков продавать наличную валюту.

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