НБУ обосновал авансовые платежи для обменников — Finance.ua

НБУ обосновал авансовые платежи для обменников Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Национальный банк Украины поддерживает законопроект об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют, принятый Радой в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Идея законопроекта

Ввести для небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме, обязанности платить фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий.

Этот взнос будет вноситься ежемесячно небанковским финансовым учреждением за каждое структурное подразделение, имеющее право проводить операции по торговле валютными ценностями в наличной форме.

В период действия военного положения, когда страна направляет подавляющее большинство бюджетных средств на оборону страны, такие изменения важны. Они позволят усилить налоговую дисциплину небанковских финансовых учреждений, которые по причине несовершенства действующей системы налогообложения скрывают реальные объемы валютно-обменных операций.

Платят ли обменники налоги сейчас

Несмотря на рост спроса на услуги небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме, поступления в Государственный бюджет Украины не увеличиваются.

По оценкам Национального банка, за 2021 год налог на прибыль предприятий, уплаченный небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими торговлю валютными ценностями в наличной форме, составил около 7 млн грн в год на весь рынок. В то же время, общий объем валюты, проданной в 2021 году в рамках небанковского сегмента наличного валютного рынка, составил более 384 143 млн грн. Это вдвое больше, чем объем валютно-обменных операций, совершенных через банки.

Средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений (которых на конец 2021 года насчитывалось около 4 тысяч), составила около 145 гривен в месяц. Такая же тенденция сохранялась и в первом полугодии 2022 года — средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составляет 165 гривен в месяц.

«Внедрение авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме, улучшит налоговую дисциплину в этом сегменте рынка и укрепит оборонные возможности нашего государства», — уверены в Нацбанке.

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