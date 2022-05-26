НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования — Finance.ua

Национальный банк Украины усовершенствовал квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами в сфере страхования. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Что изменилось?
В частности, регулятор:
упростил доступ к профессии для молодых специалистов;
определил три уровня квалификации актуариев в сфере страхования в соответствии с их уровнем образования, опытом практической деятельности: актуарий без права удостоверять актуарные расчеты, актуарий по видам страхования других, чем страхование жизни, актуарий по страхованию жизни;
установил основания и порядок включения, исключения лиц из перечня актуариев в сфере страхования и временного запрета заниматься актуарными расчетами;
определил требования к лицам, которые намерены быть включены в перечень актуариев в сфере страхования, в соответствии с уровнем их квалификации.
Действующим актуариям не нужно повторно проходить процедуру включения в список актуариев. Им необходимо подать в Национальный банк опросник с обновленной информацией о себе в течение трех месяцев после завершения правового режима военного положения.
Эти и другие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 23 мая 2022 № 103 «Об утверждении положения о квалификационных требованиях к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами».
Постановление вступает в силу 26 мая 2022 года.
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