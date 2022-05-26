НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования — Finance.ua

НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования

Сегодня 12:42 — Страхование

Национальный банк Украины усовершенствовал квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами в сфере страхования. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось?

В частности, регулятор:

упростил доступ к профессии для молодых специалистов;

определил три уровня квалификации актуариев в сфере страхования в соответствии с их уровнем образования, опытом практической деятельности: актуарий без права удостоверять актуарные расчеты, актуарий по видам страхования других, чем страхование жизни, актуарий по страхованию жизни;



установил основания и порядок включения, исключения лиц из перечня актуариев в сфере страхования и временного запрета заниматься актуарными расчетами;



определил требования к лицам, которые намерены быть включены в перечень актуариев в сфере страхования, в соответствии с уровнем их квалификации.



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Действующим актуариям не нужно повторно проходить процедуру включения в список актуариев. Им необходимо подать в Национальный банк опросник с обновленной информацией о себе в течение трех месяцев после завершения правового режима военного положения.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 23 мая 2022 № 103 «Об утверждении положения о квалификационных требованиях к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами».

Постановление вступает в силу 26 мая 2022 года.

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