НБУ обнародовал Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения — Finance.ua

НБУ обнародовал Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения

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НБУ обнародовал Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения

Совет Национального банка Украины 15 апреля принял Основные принципы денежно-кредитной политики на период военного положения. Документ будет действовать до нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

НБУ обязуется вернуться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы.

Как отмечается в документе, с целью сохранения финансовой стабильности в Украине НБУ вынужденно зафиксировал обменный курс и ввел ряд административных ограничений, в частности, на валютные операции и движение капитала. Кроме того, НБУ временно отложил принятие решений по учетной ставке.

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«По мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию НБУ и далее будет ослаблять валютные и капитальные ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию. Важная предпосылка для этого — ощутимый рост объемов предложения валюты, в частности со стороны экспортеров в условиях оживления производства и восстановления транспортной логистики. Постепенный отказ от фиксированного курса и ослабления ограничений позволит избежать накопления значительных макроэкономических дисбалансов», — говорится в документе.

Снижение неопределенности и усиление действенности каналов монетарной трансмиссии позволят центробанку вернуться в традиционный режим инфляционного таргетирования. НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента для снижения инфляции до цели НБУ 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного финансирования системы государственных финансов, НБУ поддерживает государственный бюджет Украины.

В то же время, центробанк финансирует лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах и сохраняет полную прозрачность в освещении таких операций.

НБУ и в дольнейшем будет сохранять собственную институционную, финансовую и операционную независимость для надлежащего выполнения своих функций.

В частности, Нацбанк продолжит самостоятельно определять целесообразность и объемы сделок по финансированию дефицита государственного бюджета. Также Национальный банк будет избегать внедрения инструментов, которые могут привести к ослаблению доверия к монетарной политике, разбалансированию ожиданий и усилению фискального доминирования.

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