НБУ обещает длительную жесткую монетарную политику — Finance.ua

НБУ обещает длительную жесткую монетарную политику Сегодня 16:03 — Валюта

НБУ обещает длительную жесткую монетарную политику

НБУ прогнозирует, что инфляционное давление в Украине будет сохраняться и дальше. Несмотря на перелом инфляционной тенденции в первой половине 2023 года, снижение инфляции будет постепенным, и она еще довольно долго будет превышать цель НБУ в 5%.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка по уровню учетной ставки.

Так, к концу 2023 года инфляция снизится примерно до 20%, в 2024 году — до однознакового уровня. Участники дискуссии согласились, что баланс инфляционных рисков остается существенно смещенным вверх по всему горизонту политики.

Почему повысили официальный курс

Также в регуляторе отметили, что довоенный курс гривны исчерпал свой стабилизирующий эффект, превратился в фактор углубления экономических дисбалансов и создавал значительную нагрузку на международные резервы. В частности, в июне интервенции НБУ по продаже валюты увеличились до рекордных 4 млрд долларов США. Так что члены комитета единогласно высказались за корректировку официального курса гривны.

«Курсовая политика требует адаптации к новым экономическим реалиям. Дальнейшее удержание курса на довоенном уровне выглядит необоснованным, учитывая существенные структурные изменения экономики Украины, ее постепенное приспособление к войне, а также кардинальное изменение ситуации на внешних финансовых рынках. Кроме того, в последние месяцы частично сформировались необходимые предпосылки для изменений в курсовой политике», — отметили в комитете.

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В частности, несколько улучшилась ситуация с экспортной логистикой и возобновился импорт, чувствительный к изменению курса, а соответственно и ценам. Важным шагом в контексте сбалансирования состояния валютного рынка было восстановление правительством налогов на импорт. Со своей стороны, НБУ также принял ряд мер, направленных, в частности, на снижение непроизводительных оттоков капитала из страны и улучшение привлекательности гривневых активов.

В то же время способность валютного рынка к самосбалансированию все еще продолжает формироваться.

В таких условиях возврат к плавающему курсообразованию был бы преждевременным шагом, в частности со стороны экономии международных резервов, считают в НБУ. Так, потеря номинального якоря для стабилизации ожиданий, а соответственно и длительный период поиска равновесного курса (вероятно, на существенно более высоких уровнях) привели бы к усилению дисбаланса на валютном рынке и к значительным затратам международных резервов для сглаживания колебаний.

Таким образом, по мнению участников дискуссии, в условиях приобретения войной затяжного характера оптимальным вариантом является корректировка курса гривны на 25% и его фиксация на новом уровне — 36,5686 грн за 1 дол. США.

Участники дискуссии согласились, что решение о сохранении учетной ставки на уровне 25% сейчас фактически безальтернативно.

Все члены КМП считают, что НБУ еще долго будет проводить жесткую монетарную политику для удержания под контролем инфляционных ожиданий и сдерживания соответственно девальвационного и инфляционного давления.

Сразу несколько членов КМП отметили, что НБУ еще никогда не публиковал прогноз с таким высоким уровнем неопределенности, поэтому регулятор должен быть готов адаптироваться к динамичному изменению экономических реалий.

Фінансовий клуб По материалам:

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