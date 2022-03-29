НБУ объявил конкурс эскизов для памятных монет, посвященных борьбе с российским агрессором (фото) — Finance.ua

НБУ объявил конкурс эскизов для памятных монет, посвященных борьбе с российским агрессором (фото)

Сегодня 18:11 — Личные финансы

Национальный банк Украины объявляет конкурсный отбор эскизов, посвященных героическому сопротивлению Украинской Армии и всего украинского народа военной агрессии российской федерации.

Об этом говорится в сообщении банка.

Лучшие эскизы Национальный банк использует для реализации в памятных монетах Украины и другой нумизматической продукции.

«Украинская Армия вместе со всем украинским народом мужественно защищают нашу родную землю от российских оккупантов. Мы не покорены, сильны и едины, как никогда. Подлое нападение россии не останется безнаказанным. А героизм украинских военных и решительное сопротивление украинского народа должно быть навсегда запечатлено в историю нашей страны и ее символы, — подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. — Поэтому уже сейчас объявляем конкурс, чтобы сразу после нашей победы отчеканить монеты, посвященные самоотверженной борьбе всего украинского народа против военной агрессии россии».

Победители будут определяться путем всеобщего народного голосования, во время которого каждый желающий сможет отдать свой голос за выбранный вариант эскиза.

Приобщиться к конкурсному отбору могут как художники, скульпторы, дизайнеры, графики, так и все желающие (резиденты и нерезиденты Украины).

Для участия необходимо нарисовать и до 01 апреля прислать свои эскизы по адресу и до 01 апреля прислать свои эскизы по адресу moneta@bank.gov.ua с пометкой «Конкурс», указав имя и фамилию автора, телефон и электронный адрес.

Эскизы необходимо представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате PNG, JPEG, TIFF и т.д. минимальным разрешением 600×600 dpi с текстовым описанием концепции и названием работы. Детальнее ознакомиться с правилами подачи работ для конкурса можно здесь.

Лучшие эскизы, полученные для участия в конкурсе, разместит Национальный банк на публичном ресурсе для проведения открытого голосования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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