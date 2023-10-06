НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара за последний месяц — Finance.ua

НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара за последний месяц Сегодня 12:02 — Валюта

НБУ объяснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара за последний месяц

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту возрос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2023 года).

Как отмечается в обзоре, НБУ удовлетворял спрос на валюту посредством интервенций.

«Это вместе с эффектами от мер по валютной либерализации, которые позволили увеличить перетоки валюты между рынками, обусловило сужение спреда в конце месяца», — говорится в документе.

Как отметили в НБУ, устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых активов позволили НБУ в начале октября перейти в режим управляемой гибкости обменного курса.

«Несмотря на изменение режима усилия НБУ будут направляться на сохранение курсовой устойчивости, а курсовые колебания будут существенно ограничиваться с помощью валютных интервенций», — говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

напомним, дефицит безналичной валюты рос в последнее время. В сентябре НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,7 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года. Итого с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 19,3 млрд долларов;

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года — 36,57 грн/доллар;



после введения нового режима ситуация как на безналичном, так и на наличном рынке остается стабильной.



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