НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка — Finance.ua
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НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка

Сегодня 15:48Фондовый рынок
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НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-БанкаНБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка
Оснований для признания неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка Украина, акциями которого управляет доверенное лицо Национального банка, нет.
Об этом заместитель главы НБУ Ярослав Матузка сказал в интервью Forbes.
«Банк столкнулся с репутационным риском. Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодняшний день нет, как и оснований для его национализации. По закону об изъятии имущества субъекты, к которым могут быть применены такие меры, принадлежат государству-агрессору», — сказал Матузка.
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По его словам, другие банки с российским капиталом слишком маленькие и с точки зрения надзора не нуждаются в повышенном внимании.
«Определенные проблемы у них есть, но они работают. Альфа-Банк — системный банк с множеством клиентов. Принят закон о стопроцентном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому Альфа-Банк под особым надзором», — заверил Матузка.
Как сообщалось, 21 апреля НБУ согласовал кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому передано право голоса по акциям подсанкционных российских акционеров Альфа-Банка Украина.

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По материалам: Укрінформ
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