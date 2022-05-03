НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка — Finance.ua

НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка

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НБУ не видит оснований для неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка

Оснований для признания неплатежеспособности или национализации Альфа-Банка Украина, акциями которого управляет доверенное лицо Национального банка, нет.

Об этом заместитель главы НБУ Ярослав Матузка сказал в интервью Forbes

«Банк столкнулся с репутационным риском. Проблем с ликвидностью и качеством кредитного портфеля у него нет. Оснований признавать банк неплатежеспособным на сегодняшний день нет, как и оснований для его национализации. По закону об изъятии имущества субъекты, к которым могут быть применены такие меры, принадлежат государству-агрессору», — сказал Матузка.

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По его словам, другие банки с российским капиталом слишком маленькие и с точки зрения надзора не нуждаются в повышенном внимании.

«Определенные проблемы у них есть, но они работают. Альфа-Банк — системный банк с множеством клиентов. Принят закон о стопроцентном покрытии вкладов населения в банках. Поэтому Альфа-Банк под особым надзором», — заверил Матузка.

Как сообщалось, 21 апреля НБУ согласовал кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому передано право голоса по акциям подсанкционных российских акционеров Альфа-Банка Украина.

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